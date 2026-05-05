Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 05/05/2026: Mega Τζάκποτ 8,6 εκατομμύρια – Μέχρι τι ώρα η κατάθεση δελτίων

Η αγωνία χτυπάει «κόκκινο» για την αποψινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, καθώς μετά από 26 συνεχόμενα τζακ ποτ, το ποσό που θα μοιραστεί στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας (5+1) έχει εκτοξευθεί τουλάχιστον στα 8,6 εκατομμύρια ευρώ.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, θα πρέπει να κινηθείτε γρήγορα. Η κατάθεση δελτίων γίνεται εως τις 21:30 το βράδυ και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00.

«Το mega τζακ ποτ των 8,6 εκατ. ευρώ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού... ειδικά σε μεγάλα ποσά όπως το αποψινό, η κίνηση στα καταστήματα αυξάνεται», αναφέρει η Ελισάβετ Ντέλλα, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwyn στην Καρδίτσα.

Εκτός από το μυθικό ποσό της πρώτης κατηγορίας, το ΤΖΟΚΕΡ προσφέρει πλέον σημαντικά έπαθλα και στους νικητές της δεύτερης κατηγορίας. Σε κάθε κλήρωση (Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή), οι τυχεροί που θα προβλέψουν σωστά τους 5 αριθμούς κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.