Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 05/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (05/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2971 του Τζόκερ είναι οι εξής: 16, 37, 36, 29, 31 και αριθμός Τζόκερ το 5.
- Ο πρώτος Έλληνας εκατομμυριούχος: Η τελευταία ερώτηση δίχασε - «Μήπως του το χάρισαν για την τηλεθέαση;»
- Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για ενδοοικογενειακή βία: Πήγαν με περιπολικό
- Η άγνωστη Κωνσταντία Δημογλίδου: Αριστούχα που ήθελε να γίνει παιδίατρος - Στα 22 διοικούσε το ΑΤ Κερατσινίου
- Οι 9 διάσημες που έχουν αποκαλύψει τις αγαπημένες τους στάσεις στο σεξ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.