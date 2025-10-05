Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 05/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (05/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2971 του Τζόκερ είναι οι εξής: 16, 37, 36, 29, 31 και αριθμός Τζόκερ το 5.