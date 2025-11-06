Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 06/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (06/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2985 του Τζόκερ είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και αριθμός Τζόκερ το 12.

Στην πρώτη κατηγορία, ένας υπερτυχερός κέρδισε 2.321.064,72.