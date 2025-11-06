Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 06/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (06/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2985 του Τζόκερ είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και αριθμός Τζόκερ το 12.
Στην πρώτη κατηγορία, ένας υπερτυχερός κέρδισε 2.321.064,72.
- Ράνια Τζίμα για Άδωνι Γεωργιάδη: «Στις ΗΠΑ έγιναν με νόμιμα όπλα 208 επιθέσεις σε σχολεία το 2025»
- Μαρινάκης για το ξήλωμα πινακίδας από δήμαρχο Πατρών: «Είμαστε με τα καλά μας;» - Η απάντηση Πελετίδη
- Ξέφυγαν Γιαννούλης και Παππάς on camera: «Είσαι σαλτιμπάγκος και ορντινάντσα» - «Παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα»
- Διευθυντής φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.