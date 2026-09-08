Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 08/09/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ σήμερα, Τρίτη (08/09) που μοιράζει τουλάχιστον 7,1 εκατομμύρια ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 4 7 9 19 40 και αριθμός τζόκερ το 16.