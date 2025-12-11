Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 11/12/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (11/12), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 4.100.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 22, 45, 3, 12, 17 και τζόκερ το 19.
