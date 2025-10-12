Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 12/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (12/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2974 του Τζόκερ είναι οι εξής: 7, 8, 11, 18, 35 και αριθμός Τζόκερ το 9.
- Ο γνωστός ως «πιο όμορφος κακοποιός του κόσμου» δεν έχει κάνει σεξ για τρία χρόνια
- Η κλωτσιά του Μπόμπαν στο πρόσωπο του αστυνομικού στο Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ερυθρός Αστέρας που ξεκίνησε τον εμφύλιο
- Το απεγνωσμένο βλέμμα βαρεμάρας της Κάιλι Τζένερ δίπλα στον εκστασιασμένο Τιμοτέ Σαλαμέ
- Τι συμβαίνει ανάμεσα σε Καλύβα και Μπαλάσκα: Η διάψευση της δημοσιογράφου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.