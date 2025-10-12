Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 12/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (12/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2974 του Τζόκερ είναι οι εξής: 7, 8, 11, 18, 35 και αριθμός Τζόκερ το 9.