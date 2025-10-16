Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/10/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (16/10), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 5,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2976 του Τζόκερ είναι οι εξής: 1, 21, 25, 27, 31 και αριθμός Τζόκερ το 20.