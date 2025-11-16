Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (16/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2989 του Τζόκερ είναι οι εξής: 9, 16, 15, 40, 45 και αριθμός Τζόκερ το 7.