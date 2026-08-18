Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 18/08/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν - Δείτε τα αποτελέσματα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (18/08), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 3.800.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3107 είναι οι εξής: 5, 11, 14, 34, 42 και Τζόκερ το 6.
- FT: Το Ιράν εξετάζει επιθέσεις στην Ευρώπη – Ποιοι αμερικανικοί στόχοι βρίσκονται στο «κάδρο»
- Τρία μικρά νησιά που δεν περίμενες ότι έχουν πρωταγωνιστήσει στο νέο ελληνικό σινεμά
- Καίτη Φίνου: «Ντρέπομαι για πολλά που είμαι Ελληνίδα» - Η οργισμένη ανάρτηση μετά το εξιτήριο
- Αγγελική Ηλιάδη για το τέλος με Χρήστο Παπαμήτρου: «Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.