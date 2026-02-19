Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 19/2/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (19/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3030 του Τζόκερ είναι οι εξής: 18, 24, 28, 39, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
