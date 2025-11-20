Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (20/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2991 του Τζόκερ είναι οι εξής: 11, 13, 19, 27, 37 και αριθμός Τζόκερ το 3.