Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (20/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2991 του Τζόκερ είναι οι εξής: 11, 13, 19, 27, 37 και αριθμός Τζόκερ το 3.
