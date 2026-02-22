Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/2/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (22/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 2,1 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό του Τζόκερ είναι οι εξής: 4, 12, 20, 29, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 12.