Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 25/11/2025: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (25/11), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει σε έναν υπερτυχερό της πρώτης κατηγορίας πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση 2993 του Τζόκερ είναι οι εξής: 3, 44, 11, 36, 6 και αριθμός Τζόκερ το 19.
