Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 3/2/2026: Δείτε τα αποτελέσματα - Οι αριθμοί που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (4/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση με αριθμό 3023 του Τζόκερ είναι οι εξής: 2,18, 21, 20, 9 και Τζόκερ ο αριθμός 3.