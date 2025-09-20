Κόβει την ανάσα: To Blue Star Naxos δίνει μάχη με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού στο στενό Πάρου - Νάξου

Ένα εντυπωσιακό βίντεο απεικονίζει το Blue Star Naxos να δίνει πραγματική μάχη με τα κύματα στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας το δρομολόγιό του παρά το απαγορευτικό απόπλου, που το βρήκε εν πλω.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους, το Blue Star Naxos ανταπεξήλθε, εξυπηρετώντας την άγονη γραμμή και διασφαλίζοντας τη σύνδεση των νησιών.

* Το βίντεο είναι Μιχάλη Φραγκουλόπουλου και δημοσιεύτηκε στην «Κυκλαδική».



