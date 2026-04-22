Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα (22/4) – Ο πλήρης οδηγός

Διανύουμε ήδη τη δεύτερη ημέρα υποβολής αιτήσεων για το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, το οποίο άνοιξε τις πύλες του την Τρίτη 21 Απριλίου.

Το φετινό πρόγραμμα έρχεται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προσφέροντας 300.000 επιταγές (vouchers) διακοπών και προϋπολογισμό-μαμούθ ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Αν σχεδιάζετε τις φετινές σας διακοπές, δείτε αναλυτικά αν είστε δικαιούχοι, πόσες μέρες δικαιούστε και, το σημαντικότερο, πότε πρέπει να μπείτε στο gov.gr ανάλογα με το ΑΦΜ σας.

Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα (Τετάρτη 22 Απριλίου)

Η πλατφόρμα ανοίγει κλιμακωτά για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος. Σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, το σύστημα είναι ανοιχτό αποκλειστικά για τους πολίτες που το ΑΦΜ τους λήγει σε 1 και 2.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για τα υπόλοιπα ψηφία έχει ως εξής:

Λήγοντα σε 1, 2: Τετάρτη, 22.04.2026 (ΣΗΜΕΡΑ)

Λήγοντα σε 3, 4: Πέμπτη, 23.04.2026

Λήγοντα σε 5, 6: Παρασκευή, 24.04.2026

Λήγοντα σε 7, 8, 9: Σάββατο, 25.04.2026

Όλα τα ΑΦΜ ανεξαιρέτως: Κυριακή, 26.04.2026

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να λάβετε το πολυπόθητο voucher διακοπών, θα πρέπει να ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη λήξη των αιτήσεων.

Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ) με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας, εφόσον πληρούν τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Έως 16.000€ (άγαμοι)

Έως 24.000€ (έγγαμοι – ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε παιδί)

Έως 29.000€ (μονογονεϊκές οικογένειες – ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε παιδί μετά το πρώτο)

Σημαντική Εξαίρεση: Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι πήραν voucher στο περσινό πρόγραμμα (2025-2026), εκτός αν ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ ή των πολυτέκνων. Επίσης, εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση από άλλο φορέα για την ίδια περίοδο.

Τι προσφέρει το φετινό Voucher

Το πρόγραμμα ξεκινάει επίσημα στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει συνολικά 13 μήνες. Με τον μοναδικό αριθμό επιταγής, οι ωφελούμενοι δικαιούνται:

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις (μηδενική συμμετοχή) στα νησιά: Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο.

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις (μηδενική συμμετοχή) στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Επιπλέον, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι πληρώνουν μόνο το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά είναι εντελώς δωρεάν.

Μια σημαντική καινοτομία της φετινής χρονιάς είναι ότι οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, συμμετέχουν αυτόματα στο πρόγραμμα χωρίς να ανταγωνίζονται βαθμολογικά άλλους αιτούντες.

Πώς να κάνετε την αίτησή σας (Βήμα - Βήμα)

Η διαδικασία είναι αποκλειστικά ψηφιακή και γίνεται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μπείτε στο gov.gr με τους κωδικούς σας Taxisnet.

Ακολουθήστε τη διαδρομή: Αρχική > Εργασία και ασφάλιση > Αποζημιώσεις και Παροχές > Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και υποβάλετε την αίτηση.

Η επιλογή θα γίνει με αυστηρά και διαφανή κριτήρια μοριοδότησης (όπως ΑμεΑ, αριθμός παιδιών, εισόδημα) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.