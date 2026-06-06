Τους άφησε άφωνους η Αναστασία Γιάμαλη: «Κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα»

Με μία επική ατάκα, η Αναστασία Γιάμαλη σχολίασε τον πρόλογο της Σίσσυς Χρηστίδου στην σημερινή της εκπομπή στο MEGA.
Η παρουσίαστρια περιέγραψε την δημοσιογράφο ως έναν άνθρωπο με χιούμορ, ζωντάνια και ευχάριστη διάθεση στην προσωπική της ζωή, μία αθέατη πλευρά της από εκείνη που βλέπουν οι τηλεθεατές.
Η Αναστασία Γιάμαλη σχολίασε με χιούμορ κατά την είσοδό της στο πλαότ, λέγοντας: «Σε κάποιο κόσμο δεν αρέσει το ότι είμαι λίγο ειρωνική. Ευχαριστώ για το “ευχάριστη”. Κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα όλη την ώρα. Με φοβούνται νομίζω»
- Πανελλήνιες 2026: Αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν στα 3 πρώτα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
- «Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, ήταν μαγικό»: Περάσαμε μία ώρα δίπλα στο πιάνο του Μετρό Συντάγματος
- Η πρώτη πλωτή πόλη στον κόσμο: Θα φιλοξενεί έως 80.000 ανθρώπους, σπίτια, σχολεία και νοσοκομείο
- Τσουβέλας: «Όταν είδα τη φωτογραφία είπα στην Εύα ετοιμάσου για κράξιμο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.