Τους άφησε άφωνους η Αναστασία Γιάμαλη: «Κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα»

Με μία επική ατάκα, η Αναστασία Γιάμαλη σχολίασε τον πρόλογο της Σίσσυς Χρηστίδου στην σημερινή της εκπομπή στο MEGA.

Η παρουσίαστρια περιέγραψε την δημοσιογράφο ως έναν άνθρωπο με χιούμορ, ζωντάνια και ευχάριστη διάθεση στην προσωπική της ζωή, μία αθέατη πλευρά της από εκείνη που βλέπουν οι τηλεθεατές.

Η Αναστασία Γιάμαλη σχολίασε με χιούμορ κατά την είσοδό της στο πλαότ, λέγοντας: «Σε κάποιο κόσμο δεν αρέσει το ότι είμαι λίγο ειρωνική. Ευχαριστώ για το “ευχάριστη”. Κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα όλη την ώρα. Με φοβούνται νομίζω»