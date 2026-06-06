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Τους άφησε άφωνους η Αναστασία Γιάμαλη: «Κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα»

Το αυτοσαρκαστικό σχόλιο της Αναστασίας Γιάμαλη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

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Αναστασία Γιάμαλη
Η Αναστασία Γιάμαλη | Glomex/MEGA
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Με μία επική ατάκα, η Αναστασία Γιάμαλη σχολίασε τον πρόλογο της Σίσσυς Χρηστίδου στην σημερινή της εκπομπή στο MEGA.

Η παρουσίαστρια περιέγραψε την δημοσιογράφο ως έναν άνθρωπο με χιούμορ, ζωντάνια και ευχάριστη διάθεση στην προσωπική της ζωή, μία αθέατη πλευρά της από εκείνη που βλέπουν οι τηλεθεατές.

Η Αναστασία Γιάμαλη σχολίασε με χιούμορ κατά την είσοδό της στο πλαότ, λέγοντας: «Σε κάποιο κόσμο δεν αρέσει το ότι είμαι λίγο ειρωνική. Ευχαριστώ για το “ευχάριστη”. Κάποιος έπρεπε να το πει ότι δεν είμαι ξινιόλα όλη την ώρα. Με φοβούνται νομίζω»

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