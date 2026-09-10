Κοκαΐνη μέσα σε τριαντάφυλλα: Σχεδόν 100 κιλά εντόπισε η ΑΑΔΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Ποσότητα 84 κιλών κοκαΐνης, και όχι 100 κιλών όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, εντόπισαν χθες, Τετάρτη (09/09), στελέχη της ΑΑΔΕ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από το γραφείο της αμερικανικής DEA στην Αθήνα.

Η κοκαΐνη ήταν κρυμμένη σε φορτίο με τριαντάφυλλα που είχε ξεκινήσει από την Μπογκοτά της Κολομβίας και έφτασε στην Ελλάδα μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το φορτίο αποτελούνταν από 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα και προοριζόταν για ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα Αττικής.

Κατά τον έλεγχο, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με τη συνδρομή ειδικού σκύλου ανίχνευσης, διαπίστωσαν ότι σε 15 από τα κιβώτια τα τριαντάφυλλα διέθεταν τεχνητούς μίσχους. Στο εσωτερικό τους είχε τοποθετηθεί η κοκαΐνη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκοότητας.

Τέσσερις από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στο ανθοπωλείο, όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν μεταβεί προκειμένου να παραλάβουν την κοκαΐνη και να τη μεταφέρουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Μαραθώνα, όπου θα γινόταν η περαιτέρω συσκευασία της.

Στην περιοχή του Μαραθώνα συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για αλλοδαπό, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, καθώς και για τον γιο του.

Κατά την έρευνα στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν επιπλέον δύο κιλά κοκαΐνης, πλήρες παρασκευαστήριο, καθώς και ένα όπλο, το οποίο είχε θαφτεί στην αυλή του σπιτιού.

Οι ελεγκτές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ενός πολυτελούς αυτοκινήτου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου.

Στην επιχείρηση της ΑΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.