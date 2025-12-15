Κοκαΐνη, ποδόσφαιρο και μαύρο μητρώο: Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που πιάστηκε στον Πειραιά

Μαζί με άλλους τέσσερις από το κύλωμά του, ο βαρώνος των ναρκωτικών γνωστός στην επικαιρότητα ως «Έλληνας Εσκομπάρ», συνελήφθη στον Πειραιά από το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο εξάρθρωσης της «μπίζνας» του.

Αυτή τη φορά, ως ιδιοκτήτης πλοίου ελληνικών συμφερόντων που μετέφερε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, άνω του ενός τόνου, από χώρα της Λατινικής Αμερικής, το οποίο συνελήφθη στη Γαλλία από το πολεμικό της Ναυτικό, σε συνέχεια σήματος από τις ελληνικές Αρχές.

Ο εν λόγω, είναι εδώ και δεκαετίες γνωστός στις ελληνικές αρχές, καθώς το όνομά του είχε απασχολήσει και παλαιότερα, το 2004, όταν και είχε καταδικαστεί για μεταφορά 5,5 τόνων κοκαΐνης αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Έλληνας Εσκομπάρ και το ρεσάλτο στο Africa 1

Τα προσωνύμια «Έλληνας Εσκομπάρ» και «Χοντρός» του αποδόθηκε πριν από 21 χρόνια, όταν διαπιστώθηκε πως ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης, που ήθελε να μεταφέρει ναρκωτικά αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, σε χώρες της Ευρώπης.

Ήταν το καλοκαίρι του 2004, όταν το πλοίο ονόματι «Africa 1» εντοπίστηκε από τις Αρχές της Ισπανίας με 5,4 τόνους κοκαΐνης. Το πλοίο αναχώρησε από τον Πειραιά στις 15 Μαΐου του 2004 με δηλωθέντα προορισμό την Τουρκία.

Οι Αρχές όμως είχαν βάλει στο μικροσκόπιο όλες τις δραστηριότητες του εν λόγω, καταφέρνοντας να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πλοίο στον Ατλαντικό Ωκεανό και με κατεύθυνση προς τις ακτές της Αφρικής.

Στις 13 Ιουλίου, τα στελέχη των Αρχών της Ισπανίας έκαναν ρεσάλτο στο «Africa 1», όπου βρήκαν την κοκαΐνη. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε χαρτόκουτα που είχαν ετικέτα εμφιαλωμένων νερών.

Η «εκδρομή» του Έλληνα Εσκομπάρ στη φυλακή

Ο Έλληνας επιχειρηματίας αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, χωρίς όμως να πείσει τους δικαστές. Κατάφερε πάντως να «σπάσει» τα ισόβια που του είχαν επιβληθεί και αργότερα να αφεθεί ελεύθερος.

Στο Εφετείο η ποινή έπεσε στα 22 έτη, ενώ κάνοντας χρήση του ευεργετικού νόμου «Παρασκευόπουλου» το 2015 αφέθηκε ελεύθερος μετά από 11 χρόνια φυλάκισης. Δύο μήνες αργότερα συνελήφθη και πάλι, ενώ εναντίον του εκκρεμούσαν και άλλες κακουργηματικές διώξεις.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστό από την ενασχόλησή του στο παρελθόν με ποδοσφαιρική ομάδα, στην οποία υπήρξε πρόεδρος. Πλέον βρίσκεται και πάλι με χειροπέδες, για την εγκληματική οργάνωση που διακινεί κοκαΐνη.