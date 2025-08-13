Κόλαση επί Γης στη Χίο: Ενιαίο γιγάντιο μέτωπο πλέον - Ανάγκασαν τους κατοίκους να φύγουν

Ανεξέλεγκτη και αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση στη Χίο, με το χωριό Κηπουριές να κινδυνεύει καθώς η φωτιά μπήκε μέσα στον οικισμό.

Οι Αρχές εξανάγκασαν νωρίτερα τους κατοίκους να φύγουν, καθώς μέχρι τότε κάθονταν στις περιουσίες τους.

Ο άνεμος όμως άλλαξε, οι πολλές εστίες φωτιάς ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο ενιαίο μέτωπο που καίει ανεξελέγκτα ότι βρει στο πέρασμά του.

Οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση συνεχώς και καίνε ύλη άκαυτη, βρίσκονται σε δάσος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και πάει στον ορεινό όγκο του Πελιναίου.



