Άνιση μάχη με φλόγες και ανέμους δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε διάφορα μέτωπα ανά τη χώρα, με την κατάσταση με τα μποφόρ να μην βελτιώνεται ούτε και σήμερα, Σάββατο (01/08). Η κατάσταση με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ συνεχίζεται και η μάχη σε Αιγιάλεια και Ρέθυμνο.

Λίγο μετά τις 06:00 σηκώθηκαν και πάλι τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε μία προσπάθεια να ανακοπεί η τρομακτική πορεία της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Επιχειρούν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Οι φλόγες βρίσκονται πλέον στον οικισμό της Ψάθας για τον οποίο εκδόθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα. Περίπου στις 4 και μισή τα ξημερώματα εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγίας Παρασκευής, Αγίου Νεκταρίου και Κρύο Πηγάδι εκκενώθηκαν προληπτικά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Αλεποχώρι & #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες και πυροσβεστικό όχημα κάηκε ολοσχερώς, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να διαφύγουν.

Ο πρόεδρος της Ένωσης αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ επεσήμανε πως «ενώ οι άνεμοι ήταν βορειοανατολικοί η πυρκαγιά έφτιαξε δικό της κλίμα με αποτέλεσμα να εξελίσσεται και στην ουρά της όπως το συμπαγές μέτωπο της Βοιωτίας».

«Δεν υπήρχε διέξοδος, φτάσαμε να λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο με το Μάτι, μιλάμε για 20 -30 μέτρα φλόγες, το Πόρτο Γερμενό είναι ένα μέτωπο ολόκληρο. H μεγαλύτερη απαογοήτευση είναι όταν οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και είναι πολλά αυτά που κάηκαν» σημείωσε στην κρατική τηλεόραση εθελοντής πυροσβέστης, επισημαίνοντας πως οι συνάδελφοί του είναι περικυκλωμένοι σε στενούς δρόμους.

Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε διαφορετικά μέτωπα το ένα προς το Αλεποχώρι και το άλλο προς τα Βίλια. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι.

Απεγκλωβισμοί από τη θάλασσα

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έγινε απομάκρυνση ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ένα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος.

Δύσκολη νύχτα στη Βοιωτία

Η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, για τη Βοιωτία καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ενίσχυσαν τις φλόγες που απείλησαν οικισμούς σε μέτωπο πολλών χιλιομέτρων, έκαψαν εκτεταμένη αγροτοδασική έκταση και οδήγησαν στην εκκένωση παραλιακών οικισμών από θαλάσσης.

Στις 05:12 τα ξημερώματα του Σαββάτου εστάλη νέο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας, με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβραίνα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θίσβη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δομβραίνα της περιφερειακής ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Θίσβη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στην Αιγιάλεια, βελτίωση στο Ρέθυμνο

Την ίδια ώρα, διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη.

Οι 75 πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in your area



‼️ If you are in #Neos_Erineos area move away to #Ethiki_odo #Athinon_Patron



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Παράλληλα, με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα, ενώ επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, μαζί με υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης, συνεχίζουν τις προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη ημέρα το νότιο Ρέθυμνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Όπως ενημέρωσαν το ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Δεν υπάρχει επέμβαση εναέριων μέσων.

Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.