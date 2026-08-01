Πόρτο Γερμενό: Συνεργείο της ΕΡΤ εγκλωβίστηκε μαζί με πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στο Πόρτο Γερμενό. Οι καταστροφές είναι τεράστιες ενώ πυροσβεστική και αστυνομία προσπάθησαν, το ελάχιστο, να βοηθήσουν τους πολίτες να φύγουν από το πύρινο μέτωπο.

Η κατάσταση, ωστόσο, ήταν εξαιρετικά δύσκολη και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι συνεργείο της ΕΡΤ μαζί με πυροσβέστες περικυκλώθηκαν από τη φωτιά και αναγκάστηκαν για πολλές ώρες να καταφύγουν σε ένα μεγάλο πλάτωμα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν, ελπίζοντας πως με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα, θα περιορίσουν το μέτωπο και θα καταφέρουν να απεγκλωβιστούν.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος στον «αέρα» της ΕΡΤ, όσες προσπάθειες έκαναν προκειμένου να βρεθούν σε ένα πιο ασφαλές σημείο απέβησαν άκαρπες.

«Καίγεται παρθένο δάσος που δεν είχε καεί ποτέ ξανά και ο οικισμός είναι σε κλοιό. Είμαστε εγκλωβισμένοι, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το λιμάνι ενώ ο πολύ δυνατός άνεμος σπρώχνει τη φωτιά να κατεβαίνει όλο και πιο χαμηλά. Πυροσβέστες χτυπάνε από πόρτα σε πόρτα ώστε να οδηγηθούν οι εναπομείναντες κάτοικοι στο λιμάνι, όπου περιμένουν πλωτά σκάφη του Λιμενικού. Δυτικά δεν υπάρχει δρόμος, βόρεια μαίνεται η πύρινη λαίλαπα και πλέον προστίθεται το μέτωπο του Μύτικα. Ως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα είχαν συγκρατήσει τη φωτιά, ωστόσο σε μισή ώρα, όλα άλλαξαν και πλέον δεν μπορούμε ούτε να φτάσουμε στη θάλασσα ούτε να είμαστε στο δρόμο», μετέδωσε λίγο πριν από τις 4 το πρωί η Σπυριδούλα Κακλατζή.

Η δημοσιογράφος προσέθεσε «βρέχει στάχτη, από πάνω μας είναι η φωτιά και από κάτω η θάλασσα, ενώ η πίεση στους κρουνούς εξαντλείται καθώς δεν μπορούν να φτάσουν υδροφόρες και όσο νερό απομένει το κρατούν για την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών».