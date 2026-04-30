Κολωνός: 73χρονος εισέβαλε με περίστροφο σε κατάστημα – Η ένοπλη «έφοδος» που κατέληξε σε σύλληψη

Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 73χρονος άνδρας στον Κολωνό, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) επιχείρησε να πραγματοποιήσει ένοπλη ληστεία σε κατάστημα της περιοχής. Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο δράστης εισήλθε στον χώρο κραδαίνοντας περίστροφο, με το οποίο απείλησε τον υπάλληλο απαιτώντας τις εισπράξεις.

Ωστόσο, οι υπολογισμοί του 73χρονου ανατράπηκαν από την αποφασιστική αντίδραση του υπαλλήλου. Η άρνηση του εργαζομένου να ενδώσει στις απειλές ανάγκασε τον επίδοξο ληστή να τραπεί σε φυγή, χωρίς να καταφέρει να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.

Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας υπήρξε ακαριαία. Μετά από σήμα στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ξεκίνησαν στοχευμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα, ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντος, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα.

Σε βάρος του 73χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα για να απολογηθεί για τις πράξεις του.