Κολωνός: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η 30χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή - Σήμερα η νεκροψία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση της 30χρονης εγκύου που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κολωνό.

Νέες πληροφορίες από την κατάθεση του ιατροδικαστή αποκαλύπτουν ότι το χτύπημα που έφερε στη μέση η άτυχη γυναίκα προέρχεται από κλωτσιά ή πάτημα, την ίδια ώρα που ο σύντροφος της παραμένει βασικός ύποπτος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή και επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος, ότι δηλαδή έπεσε από τις σκάλες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν οι Αρχές ρωτούσαν τον 38χρονο για άλλα τραύματα της 30χρονης, εκείνος υποστήριξε ότι η ίδια ίδια είχε πέσει ξανά τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως μεταδίδει το STAR, η 30χρονη γυναίκα είχε εξομολογηθεί σε φίλους της ότι ο 38χρονος την χτυπούσε, ενώ βρισκόταν σε αναζήτηση δομής κακοποιημένων γυναικών.

Ακόμη αναφέρεται ότι το ζευγάρι ζούσε σε άθλιες συνθήκες, όπως ανακάλυψαν οι Αρχές στο πλαίσιο ερευνών στο σπίτι τους, ενώ η γυναίκα παρά το γεγονός ότι ήταν 5 μηνών έγκυος, δεν είχε επισκεφτεί ούτε μια φορά τον γυναικολόγο.

Αυρίο, Τρίτη (3/3), ο 38χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και πιθανώς ενώπιον ανακριτή.