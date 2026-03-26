Κολυδάς: «Έρχεται η κακοκαιρία Deborah - Καταιγίδες και στην Αττική»

Νέο βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα Deborah θα επηρεάσει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη κακοκαιρία αναμένεται να έχει διάρκεια, καθώς οι πιο δύσκολες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα είναι η Τετάρτη 1/4 και η Πέμπτη 2/4.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κολυδάς αναφέρει: «To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα.

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».