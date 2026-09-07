Κόνιτσα: Μαίνεται για 8ο 24ωρο η φωτιά στην Τραπεζίτσα – «Κομβική η σημερινή ημέρα»

Για όγδοη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, και μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων, με τρία ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εναέρια δύναμη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χθες, συνολικά 12 εναέρια μέσα συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει μεγάλη έκταση παρθένου δάσους και έχει εισέλθει στη χαράδρα του Αώου, με το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο να καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Μήτσος από την Πολιτική Προστασία Κόνιτσας έκανε λόγο για «μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση» κατάσβεσης. Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από κεραυνό, ενώ η αλλαγή της κατεύθυνσης των ανέμων έχει ως αποτέλεσμα το μέτωπο να μην κινείται πλέον προς την πόλη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 150 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 2η, 5η, 6η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 πυροσβεστικά οχήματα.

«Κομβική η σημερινή ημέρα»

Τη δυσκολία της επιχείρησης υπογράμμισε, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο Action24, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνική δραστηριότητα και τόνισε πως εξακολουθεί να καίει σε πυκνό δάσος, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την κατάσβεση. Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, η πυκνή βλάστηση εμποδίζει το νερό από τα εναέρια μέσα να φτάσει στο έδαφος.

«Η σημερινή ημέρα είναι κομβική», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εξέλιξη των επιχειρήσεων θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, το τμήμα της φωτιάς που βρίσκεται προς την πλευρά της Κόνιτσας αποτελεί το πίσω μέρος του μετώπου και παρουσιάζει μικρότερη ένταση.

Το πιο ενεργό μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται προς τον βορρά, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Μήνυμα από το 112

Το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 21:30, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνταν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πιθανότατα μετά από κεραυνό, σε ιδιαίτερα δύσβατη και απόκρημνη περιοχή. Τις προηγούμενες ημέρες είχε παρουσιάσει σημαντική ύφεση, ιδιαίτερα μετά την πρόσκαιρη βροχόπτωση, γεγονός που είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι πλησίαζε στην κατάσβεση.

Ωστόσο, αρκετές θερμές εστίες παρέμειναν ενεργές και, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ανέμων, προκάλεσαν μεγάλη αναζωπύρωση.

Ο Δήμος Κόνιτσας έχει θέσει σε πλήρη επιφυλακή τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς την περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Παράλληλα, οι αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Τους προτρέπουν να παραμένουν σε καλά κλειστούς χώρους, χρησιμοποιώντας τον κλιματισμό σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα, ή να απομακρύνονται έγκαιρα από την περιοχή, εφόσον αυτό είναι δυνατό.