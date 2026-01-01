Κωνσταντίνος Μητσοτάκης - Μαρία Σάκκαρη: Παντρεύονται το 2027

Πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δέχτηκε η τενίστρια Μαρία Σάκκαρη. Τα ευχάριστα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στον καθιερωμένο πρώτο καφέ της χρονιάς στο Κολωνάκι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Στη χαλαρή κουβέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μέλλουσα νύφη του με τα καλύτερα λόγια αναφέροντας ότι ο γάμος τους έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια και πλέον ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειάς του - καθώς άνηκε στη μητέρα του, Μαρέβα- κοσμεί το χέρι της τενίστριας.

Διαβάστε ακόμα: Η Σάκκαρη δέχτηκε «βροχή» από απειλές μετά την ήττα από τη Φερνάντεζ: «Να πεθάνεις υποφέροντας»

Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε αλλά πόσο καλά είμαστε όταν βρισκόμαστε μαζί. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου και δεν μου έχει πει ποτέ “Πού πας,” ή “Γιατί ταξιδεύεις πάλι;” είναι ο άνθρωπος που με σπρώχνει να συνεχίζω να κάνω ό,τι κάνω με τον τρόπο που το κάνω τώρα… Ο Κωνσταντίνος είναι το πρώτο μου τηλεφώνημα μετά από κάθε αγώνα. Είναι ο Κωνσταντίνος και μετά η μητέρα μου», είχε δηλώσει σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» η Μαρία Σάκκαρη για τη σχέση τους.

Λίγες ημέρες μετά την πρόταση γάμου, η Μαρία Σάκκαρη αναχώρησε για την Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup, συνεχίζοντας κανονικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.