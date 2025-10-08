Κωνσταντοπούλου για Πάνο Ρούτσι: «Κτήνος όποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό που έκανε»

Στην απεργία πείνας που πραγματοποίησε ο Πάνος Ρούτσι επί 23 ημέρες, μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, μίλησε η δικηγόρος του και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι αυτό που έκανε ο κ. Ρούτσι «ήταν μία αυτοθυσιαστική πράξη που όποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει είναι κτήνος», αφήνοντας αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ένας άνθρωπος που αποφασίζει να βάλει μπροστά τη ζωή του, το σώμα του, την υγεία του είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ αποφασισμένος και έχει οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση από την αδικία που επικρατεί», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια σημείωσε ότι «ο Πάνος Ρούτσι κάνοντας αυτή την πράξη, εκπροσωπούσε όχι μόνο τον εαυτό του και την οικογένειά του και προστάτευε το παιδί του που το τιμά, αλλά έδρασε για όλους».

«Όλοι οι γονείς θέλουν να μάθουν την αλήθεια, όλη η κοινωνία θέλει να μάθει την αλήθεια. Η μόνη που δεν ήθελε κανείς να μάθει την αλήθεια είναι η κυβέρνηση», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου.