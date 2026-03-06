Κόρινθος: Κατέρρευσε η άσφαλτος στην Ποσειδωνία μετά τη διέλευση μπετονιέρας

Καθίζησης σημειώθηκε την Παρασκευή στην Ποσειδωνία Κορίνθου. Σύμφωνα με το korinthostv.gr στο σημείο υπήρχε ήδη μια μικρή υποχώρηση του εδάφους, η οποία όμως μετατράπηκε σε μια επικίνδυνη τρύπα αμέσως μόλις πέρασε από πάνω μια μεγάλη μπετονιέρα.

Η άσφαλτος κατέρρευσε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη τρύπα στο οδόστρωμα, αποκαλύπτοντας το μεγάλο κενό που υπήρχε κάτω από τον δρόμο.

Όπως διαπιστώθηκε, στο σημείο διέρχεται ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός της περιοχής, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση παρέμβαση των συνεργείων για την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως, τοποθέτησε κώνους για να προειδοποιήσει τους διερχόμενους οδηγούς και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς. Στο σημείο έσπευσαν συνεργείο της ΔΕΥΑΚ, καθώς και ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης.