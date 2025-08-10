Τραγωδία σήμερα (10/08) στην Κόρινθο όταν άνδρας που έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αστυνομικοί, έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν τον οδηγό, βουτώντας στο νερό για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ακολούθησε και δύτης.

Κατά τη διάρκεια της διάσωσης, ένας εκ των αστυνομικών τραυματίστηκε στο πόδι του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από το όχημά του, χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή: korinthostv.gr

