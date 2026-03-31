Κορωπί: Ομάδα 20 ατόμων ξυλοκόπησε άγρια δύο νεαρούς - Στο νοσοκομείο οι δύο άνδρες

Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες διακομίστηκαν χθες, Δευτέρα 30 Μαρτίου, δύο νεαροί καθώς έπεσαν θύματα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα είκοσι ατόμων στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που έγινε αργά χθες το απόγευμα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, το περιστατικό έγινε την ίδια μέρα.

Η επίθεση σε βάρος των νεαρών ηλικίας 19 και 18 ετών φέρεται να έγινε από 20 άτομα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι 16 εκατοστών.