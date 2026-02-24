Μενού

Κώστας Δόξας: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

Ο Κώστας Δόξας, καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, η οποία τον κατήγγειλε το 2021.

Reader symbol
Newsroom
Δόξας
Κώστας Δόξας | JustTheTwoOfUs@YouTube
  • Α-
  • Α+

Βγήκε σήμερα (24/2) η απόφαση του Τριμελούς Πλημελοδικείου Θεσσαλονίκης για τον Κώστα Δόξα, και ο τραγουδιστής καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του με ποινή τριών ετών. 

Σύμφωνα με το Mega, η υπόθεση  αφορά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, μάλιστα σε περίοδο κατά την οποία η πρώην σύζυγός του κυοφορούσε το παιδί τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μήνυση είχε κατατεθεί το 2021. Επιπλέον, από την ποινή αυτή, εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση. 

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κώστας Δόξας, ζήτησε εκ νέου από την πρώην σύζυγό του να επιλυθεί η υπόθεση εξωδικαστικά και να αποσυρθεί η μήνυση, ωστόσο εκείνη δεν το δέχτηκε. 

Ο ίδιος άσκησε έφεση και το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ