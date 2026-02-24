Βγήκε σήμερα (24/2) η απόφαση του Τριμελούς Πλημελοδικείου Θεσσαλονίκης για τον Κώστα Δόξα, και ο τραγουδιστής καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του με ποινή τριών ετών.

Σύμφωνα με το Mega, η υπόθεση αφορά καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, μάλιστα σε περίοδο κατά την οποία η πρώην σύζυγός του κυοφορούσε το παιδί τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μήνυση είχε κατατεθεί το 2021. Επιπλέον, από την ποινή αυτή, εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κώστας Δόξας, ζήτησε εκ νέου από την πρώην σύζυγό του να επιλυθεί η υπόθεση εξωδικαστικά και να αποσυρθεί η μήνυση, ωστόσο εκείνη δεν το δέχτηκε.

Ο ίδιος άσκησε έφεση και το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.