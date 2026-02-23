Κούλουμα και για τους χειμερινούς κολυμβητές στον Άλιμο: Με λαγάνα και ταραμά δίπλα στη θάλασσα

Με σύμμαχο τον ανεμπόδιστο ήλιο και την αύρα του Σαρωνικού, οι χειμερινοί κολυμβητές στον Άλιμο μετέτρεψαν την Ακτή του Ηλίου στο απόλυτο σκηνικό για τα φετινά Κούλουμα.

Μακριά από την κίνηση της πόλης, οι «τολμηροί» της θάλασσας έστρωσαν παραδοσιακό τραπέζι στην άμμο με λαγάνες, ταραμοσαλάτα και χαλβά, και μουσική από τα 60s και τα 70s, αποδεικνύοντας ότι για κάποιους η Καθαρά Δευτέρα γίνεται ακόμα καλύτερη δίπλα στο κύμα, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Παράλληλα, ο ουρανός πάνω από την παραλία γέμισε με πολύχρωμους χαρταετούς, καθώς ο άνεμος και η έλλειψη καλωδίων προσέφεραν τις ιδανικές συνθήκες για μικρούς και μεγάλους.

Σταμάτης Γουδέλης: «Η παραλία είναι η έδρα μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών και Ρακέτας «Ο Άλιμος», Σταμάτης Γουδέλης, μίλησε στο Orange Press Agency για την παράδοση που κρατάνε ζωντανή.

«Καλημέρα! Χρόνια πολλά! Να είστε όλοι καλά! Για ακόμα μια χρονιά εμείς εδώ κάνουμε τα κούλουμα στην παραλία, αφού εδώ είναι η έδρα μας, εδώ είναι ο σύλλογός μας, οι παρέες μας. Ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο» τονίζει.

Σύμφωνα με τον Σταμάτη Γουδέλη, φέτος «ευνοεί και ο καιρός και αυτούς που θέλουν να φάνε αλλά και για το πέταγμα του αετού. Ωραίες οι συνθήκες, πολύ όμορφα.

Η παραλία είναι πάντα καλή έτσι κι αλλιώς και μπορεί ο καθένας να έρθει να πετάξει τον αετό του ελεύθερα χωρίς να κινδυνεύει να πιάσει κάπου στα καλώδια ή να μπλέξει σε κίνηση, έχει ελεύθερο χώρο. Και να κάνει και τη βουτιά του μαζί.

Οι χειμερινοί κάνουν και μια βουτιά τώρα, για τους υπόλοιπους δεν συνιστάται γιατί είναι και κρύα η θάλασσα, έχει και κρύο έξω, έχει βοριά, ξεγελάει λίγο ο ήλιος» σημειώνει.

«Το χειμερινό κολύμπι είναι η κρυφή μας ηδονή»

Η Ελένη, από τα πιο ενεργά μέλη του συλλόγου, περιέγραψε τη βουτιά στη θάλασσα ως «τρόπο ζωής» που θωρακίζει τον οργανισμό, προειδοποιώντας ωστόσο για τους κινδύνους της απότομης έκθεσης στο κρύο νερό:

«Είμαστε για άλλη μια χρονιά εδώ στην αγαπημένη μας θάλασσα και γιορτάζουμε τα Κούλουμα με τα μέλη μας, με λαγάνα, ταραμά και χαλβά. Το χειμερινό κολύμπι για εμάς είναι τρόπος ζωής και δεν εξαρτόμαστε από τον καιρό· μας χαλαρώνει και ενισχύει το ανοσοποιητικό μας, καθώς αυξάνονται τα λευκά αιμοσφαίρια, η ασπίδα μας κατά των λοιμώξεων.

Είναι η 'κρυφή μας ηδονή' που αυξάνει τις ορμόνες της χαράς, όπως τις ενδορφίνες και τη σεροτονίνη. Χρειάζεται όμως προσοχή: πρέπει να προετοιμάζουμε το σώμα μας με ρακέτες ή διατάσεις πριν μπούμε.

Αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει, πρέπει να το κάνει σιγά-σιγά, χωρίς να σταματήσει το μπάνιο από το καλοκαίρι. Το να μπει κανείς απότομα τώρα, χωρίς προετοιμασία, είναι δύσκολο και επικίνδυνο».