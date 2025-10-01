Κουτσούμπας: Τι λέει το χειρόγραφο μήνυμα που άφησε στον Πάνο Ρούτσι

Το παρών όπως πάντα έδωσε ο πρόεδρος του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην Πανελλαδική Απεργία και στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με φόντο το εργασιακό νομοσχέδιο και παράλληλα εξέφρασε και τη στήριξη του στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Μάλιστα, όπως φαίνεται και σε φωτογραφία άφησε ένα χειρόγραφο μήνυμα στον απεργό το οποίο γράφει: «Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη! Είμαστε μαζί σου! Όλος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου! Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί! Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα!».

Το χειρόγραφο που άφησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον Πάνο Ρούτσι | EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πάνος Ρούτσι πατέρας του θύματος των Τεμπών Ντέμι Ρούτσι, ζητά την εκταφή του γιού του και σήμερα διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Νωρίτερα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, και διαπιστώθηκε ότι έχει ήδη χάσει το 18-20% της μυϊκής του μάζας, ενώ το ζάχαρό του έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να λιποθυμήσει ανά πάσα στιγμή.