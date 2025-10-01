Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, με αιχμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, παραλύοντας βασικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Απεργιακή συγκέντρωση | (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, εκπαιδευτικοί, καθώς και δικαστικοί υπάλληλοι.

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις: λεωφορεία και τρόλεϊ κινούνται μόνο από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 17:00. Ταξί και πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα, ενώ οι πτήσεις διεξάγονται κανονικά, μετά την απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε παράνομη την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

O Δημήτρης Κουτσούμπας στην απεργιακή συγκέντρωση | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Από τις 11:00, ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκε νωρίτερα, στις 10:30, στα Προπύλαια.

Στις κινητοποιήσεις έδωσε το «παρών» ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ σε βίντεο από τη συγκέντρωση καταγράφεται και η παρουσία του Παύλου Γερουλάνου, γεγονός που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των συγκεντρωμένων.

Στο πλευρό των απεργών ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Σωκράτης Φάμμελος και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ΓΣΕΕ, με ανακοίνωσή της, ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το οποίο χαρακτηρίζει «δώρο σε εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια», τονίζει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, διεκδικεί μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου στις 37,5 ώρες, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

H Ζωή Κωνσταντοπούλου στην απεργιακή συγκέντρωση | (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ απαιτεί την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις στο Δημόσιο, καθώς και την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου. Κεντρικό αίτημα αποτελεί το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Απεργιακή συγκέντρωση | (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας παραμένει τεταμένη, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ γύρω από την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, ενώ οι συγκεντρώσεις συνεχίζονται με παλμό και συνθήματα ενάντια στο νέο εργασιακό πλαίσιο.