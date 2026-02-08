Μενού

Κοζάνη: Κυνηγοί εντόπισαν και βοήθησαν νεαρό που παγιδεύτηκε με τη μηχανή σε ποτάμι

Κυνηγοί της Εορδαίας έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στο Δροσερό, επεμβαίνοντας την κρίσιμη στιγμή.

ποτάμια
Ποτάμι (Φωτογραφία αρχείου) | Youtube
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση κυνηγών, μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Εορδαίας, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Δροσερού.

Οι κυνηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν μοτοσικλετιστή που κινδύνευε, όταν η μηχανή ανωμάλου δρόμου που οδηγούσε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού που είχε φουσκώσει.

Όπως επιβεβαίωσε στο e-ptolemeos.gr ο πρόεδρος του συλλόγου, Ανέστης Πανταζής, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30. Οι κυνηγοί άκουσαν θόρυβο και αντιλήφθηκαν ότι κάποιος είχε παγιδευτεί μέσα στη ροή του νερού. Χωρίς δισταγμό, κινήθηκαν προς το σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον αναβάτη, προτού η κατάσταση γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

