Κοζάνη: Πανικός από βεγγαλικά στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πανικός σημειώθηκε στην Κοζάνη, καθώς βεγγαλικά έσκαγαν κοντά στον κόσμο κατά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης.

Πυροστεχνήματα στην Κοζάνη | kozanimedia.gr
Σε «πόλεμο» πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο εξελίχτηκε η εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κοζάνη.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων, προς το τέλος φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, με τα βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από κεντρικό υποκατάστημα τράπεζας, να σκάνε πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, τσιρίγματα ακούγονταν στο χώρο, ενώ, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, υπήρξαν και μικροτραυματισμοί, με μια γυναίκα να πηγαίνει, μάλιστα, με μικρό τραύμα στο μέτωπο, σε φαρμακείο.

Ακόμη παραμένει άγνωστο ποιός και πώς τοποθέτησε τόσα πολλά πυροτεχνήματα στο συγκεκριμένο σημείο.

