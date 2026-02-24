Κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου: Συναγερμός στις αρχές της Θεσσαλονίκης

Συναγερμός επικρατεί αυτή τη στιγμή στις διωκτικές αρχές της Θεσσαλονίκης, αφού κρατούμενος απέδρασε από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, o 47χρονος κρατούμενος είχε εισαχθεί στη ΜΕΘ αφού είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, ενώ κατάφερε να διαφύγει χθες το μεσημέρι την ώρα που νοσηλευόταν στον τρίτο όροφο.

Το κατάφερε μάλιστα βγαίνοντας στο μπαλκόνι, περνώντας στον διπλανό θάλαμο και διαφεύγοντας από εκεί. Οι αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν, καταδιώκοντάς τον χωρίς να καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν.

Ο 47χρονος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ίσως κινδυνεύει η ζωή του.