Κρατούμενος ως τη δίκη ο άνδρας που επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό στην Ηλιουπόλεως

Το μεσημέρι της Τετάρτη (15/10) θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, μετά από αναβολή που δόθηκε σήμερα (14/10), ο άντρας που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 43χρονης οδηγού στην οδό Ηλιουπόλεως και μέχρι τη δίκη θα παραμείνει κρατούμενος.

Σε βάρος του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ασκήθηκε νωρίτερα ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές όπου η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος να βρει δικηγόρο.

Το δικαστήριο διέταξε να παραμείνει κρατούμενος ως την δίκη.

Όπως δήλωσε στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος, είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιατρείου, στα νότια προάστια και όχι πλαστικός χειρουργός, όπως αναφέρεται στον Τύπο.

Το θύμα της υπόθεσης ήταν στο δικαστήριο.

Η 43χρονη γυναίκα ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε τοξικολογικές εξετάσεις.