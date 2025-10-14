Ποινική δίωξη για τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος γνωστού πλαστικού χειρουργού, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή – όπως καταγγέλλεται – εκείνη οδηγούσε με χαμηλότερη ταχύτητα.

Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή, και ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η 43χρονη κινούνταν με το αυτοκίνητό της στη λεωφόρο Συγγρού και πίσω της βρισκόταν το όχημα του γιατρού.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, ο άνδρας φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή εκείνη κινούνταν με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων την ώρα – εντός των ορίων ταχύτητας – και άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να αναβοσβήνει τα φώτα και να τη βρίζει.

Λίγο αργότερα, την προσπέρασε, ακινητοποίησε το όχημά της και βγήκε έξω, επιτιθέμενος εναντίον της.

Όπως κατέθεσε η παθούσα, ο γιατρός την άρπαξε από τα μαλλιά, προσπαθώντας να τη βγάλει έξω από το αυτοκίνητο, ενώ τη χτύπησε με μπουνιά στο αυτί και την έριξε με δύναμη πάνω στο τιμόνι. Η ίδια περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι ένιωσε πως «ήθελε να τη σκοτώσει».

«Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Με έβριζε με μανία, με μίσος και κακία. Είναι γνωστός πλαστικός χειρουργός, υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο, κι όμως με χτύπησε έτσι», είπε χαρακτηριστικά.

Σε φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 φαίνεται το σημείο του τραυματισμού της γυναίκας, με εμφανές κενό στα μαλλιά της. Μάρτυρες του περιστατικού επενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης φέρεται να απάντησε σε έναν από αυτούς λέγοντας: «Και λίγα της κάνω».

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε αστυνομική δύναμη, η οποία συνέλαβε τον γιατρό και τον οδήγησε στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η 43χρονη δήλωσε βαθιά σοκαρισμένη, εκφράζοντας φόβο ότι ίσως να μην μπορέσει να οδηγήσει ξανά, καθώς το περιστατικό την έχει τραυματίσει ψυχικά. «Είμαι ευγνώμων στους αστυνομικούς και στους ανθρώπους που σταμάτησαν να με βοηθήσουν. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζήσω κάτι τέτοιο», ανέφερε συγκλονισμένη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ