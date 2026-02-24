Κρίσιμη μάχη για βρέφος 5 μηνών στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίο: Nοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομέιου Πατρών νοσηλεύεται βρέφος πέντε μηνών, που διακομίστηκε εσπευσμένα από την Ζάκυνθο μετά από επιδείνωση της υγείας του.
Οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδοκοκκική σηψαιμία και μικροβιακή μηνιγγίτιδα, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα.
Η επιχείρηση σωτηρίας στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (22/02) στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr, oργανώθηκε αεροδιακομιδή, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.
Συγκλονιστική ειναι η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μητέρας του βρέφους: «Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας».
