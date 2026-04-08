Κρήτη: 16 μήνες φυλάκιση σε ξενοδόχο που έκλεβε μισθούς και επιδόματα εργαζομένων

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών καταδικάστηκε ξενοδόχος στην Κρήτη για τελεσμένη εκβίαση, απόπειρα εκβίασης και παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Η υπόθεση, που είχε έρθει στο φως τον Νοέμβριο του 2022 με αρνητικό «πρωταγωνιστή" τον εν λόγω ξενοδόχο - για τον οποίο βγήκε η απόφαση την Παρασκευή - αφορούσε ξενοδοχοϋπαλλήλους οι οποίοι εξαναγκάζονταν να επιστρέφουν μέρος των μισθών τους, υπερωριών και επιδομάτων, με το δικαστήριο να εξετάζει περιστατικά που εκτείνονται από το 2018 έως και το 2021.

Σε δηλώσεις της η δικηγόρος Ελένη Πατσάκη, που υπήρξε συνήγορος πολιτικής αγωγής, σύμφωνα με το neakriti.gr τόνισε: «Ο καταδικασθείς ξενοδόχος εφάρμοζε μια εξαιρετικά επιζήμια και παράνομη πρακτική σε βάρος κάποιων εργαζομένων του. Καταστρατηγούσε τα νόμιμα δικαιώματά τους και τους ανάγκαζε να επιστρέφουν χρήματα από τους μισθούς τους, υπό τον φόβο ότι δεν θα τους χορηγούσε τις απαραίτητες βεβαιώσεις για το Ταμείο Ανεργίας και τον ΟΑΕΔ».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, «η συμπεριφορά αυτή δημιουργούσε καθεστώς τρομοκρατίας και φόβου. Οι εργαζόμενοι ήταν αναγκασμένοι να επιστρέφουν τα χρήματα που δικαιούνταν για μισθούς, υπερωρίες και επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την πληρωμή των επιδομάτων ανεργίας τους. Πρόκειται για μια καταχρηστική πρακτική που εκθέτει σοβαρά τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο», τόνισε η κ. Πατσάκη.

Η υπόθεση εκδικάστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης, όπου το δικαστήριο αξιολόγησε όλες τις καταθέσεις και το αποδεικτικό υλικό και κατέληξε στην καταδικαστική κρίση για τις πράξεις εκβίασης.

«Αυτό που συνέβαινε στους εργαζόμενους ήταν αδιανόητο. Αντιμετώπιζαν μια συστηματική παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, και μόνο μετά την αυτόφωρη διαδικασία και τη συλλογή των στοιχείων, οι παθόντες μπόρεσαν να καταγγείλουν την πρακτική αυτή και να δουν το δίκιο τους να αποδίδεται», συμπληρώνει η κ. Πατσάκη.

Η καταδίκη αυτή στέλνει μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων στον τουρισμό και της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, ειδικά στον κλάδο της εποχικής απασχόλησης.