Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικους – 4 συλλήψεις

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε πλατεία του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, όταν 15χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα συνομηλίκων του.

Σύμφωνα με την καταγγελία και το cretalive.gr, ο έφηβος περικυκλώθηκε από τέσσερα άτομα και ξυλοκοπήθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ο ανήλικος, συνοδευόμενος από τους γονείς του, προσέφυγε στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τριών εφήβων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και της μητέρας ενός εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Το τέταρτο άτομο δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Με εντολή του εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 15χρονος είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.