Κρήτη: Αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον ΒΟΑΚ - «Ήρθαμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας»

Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, μεταφέροντας την αγανάκτησή τους στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Εκπρόσωποι από τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου απέκλεισαν νωρίς το πρωί το τμήμα του ΒΟΑΚ μεταξύ Παντάνασσας και Παλιόκαστρου, ενώ στη συνέχεια έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι απαιτούν άμεση παρέμβαση από τον πρωθυπουργό, με σαφές πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως υποστηρίζουν, η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με την επιβίωση των οικογενειών τους να τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Κατά την προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο, οι συγκεντρωμένοι συνάντησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επί της Λεωφόρου Σενετάκη, οι οποίες τους απέτρεψαν από το να συνεχίσουν την πορεία τους. Παράλληλα, εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής των αγροτοκτηνοτρόφων κατέθεσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η κινητοποίηση έχει προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σε μεγάλο μέρος της πόλης του Ηρακλείου, ενώ ιδιαίτερα επηρεασμένη είναι η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο. Πλήθος τουριστών αναγκάστηκε να περπατήσει εκατοντάδες μέτρα για να φτάσει εγκαίρως στις πτήσεις του.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός κτηνοτρόφου από τα Ανώγεια:

«Ήρθαμε με όλο τον κόσμο να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Αν πηγαίνανε τα πρώτα λεφτά στην παραγωγή, θα ήμασταν πιο βιώσιμοι.

Πάλι πάνε να τα πάρουν από εμάς — λεφτά που δεν πέρασαν ποτέ από τα χέρια μας.

Πλέον έχουμε ζητήματα επιβίωσης. Έχει φύγει από την κτηνοτροφία και πάει στις οικογένειές μας.»