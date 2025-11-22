Κρήτη: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και έχασε τη ζωή του

Ένας ηλικιωμένος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε κάνοντας αγροτικές εργασίες σε περιοχή κοντά στο χωριό Δράμια του νομού Χανίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα πληροφορίες του ekriti.gr, ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος και λίγη ώρα αργότερα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Για το περιστατικό υπήρξε κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ άμεσα στον τόπο του συμβάντος έφτασε το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βάμου.

To tweet της Πυροσβεστικής για το περιστατικό στην Κρήτη:

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας υστέρα από καταπλάκωσή του από γεωργικό ελκυστήρα, στην Γεωργούπολη Χανίων Κρήτης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 22, 2025