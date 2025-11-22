Μενού

Κρήτη: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και έχασε τη ζωή του

Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του σε περιοχή της Κρήτης.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διακομιδής ασθενή | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ένας ηλικιωμένος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε κάνοντας αγροτικές εργασίες σε περιοχή κοντά στο χωριό Δράμια του νομού Χανίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα πληροφορίες του ekriti.gr, ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος και λίγη ώρα αργότερα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Για το περιστατικό υπήρξε κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ άμεσα στον τόπο του συμβάντος έφτασε το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βάμου.

To tweet της Πυροσβεστικής για το περιστατικό στην Κρήτη:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ