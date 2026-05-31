Συναγερμός σήμανε σε παραλία του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, καθώς ξεβράστηκε σήμερα (31/5), αντικείμενο που παραπέμπει σε μέρος πυραυλικού εξοπλισμού.

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο εντοπίστηκε στην περιοχή του «Καλού Χωριού» και παρόλο που εγείρει ερωτήματα, είναι ακίνδυνο για τους πολίτες, όπως πληροφορεί η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που «έκανε την εμφάνισή του» στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα.

Κρήτη: Πώς μοιάζει το μυστηριώδες αντικείμενο

Το αντικείμενο, κατά τις περιγραφές, μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου Ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό το εξάρτημα αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει.

Δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο της παραλίας στο νησί. Αναμένεται αργότερα σήμερα να απομακρυνθεί.