Την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, που αφορά στο πλωτό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εκεί είχε, επίσης, συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πριν από μέρες είχε χαρακτηρίσει ιδιαιτέρως σοβαρό το περιστατικό και είχε σημειώσει ότι «Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Το θαλάσσιο drone είχε εντοπιστεί στις 7 Μαΐου 2026 από ψαρά ανοικτά της Λευκάδας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και τεχνική διερεύνηση για την προέλευσή του.

Οι ραγδαίες εξελίξεις δείχνουν ότι η έρευνα έδειξε ότι είναι ουκρανικό.