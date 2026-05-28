Μενού

Διάβημα στην Ουκρανία για το πλωτό drone στη Λευκάδα ανακοίνωσε ο Γεραπετρίτης

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλας για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά στο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Reader symbol
Newsroom
Πλοίο του Λιμενικού
Σε εξέλιξη έρευνα του Λιμενικού στον Βόλο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ, που αφορά στο πλωτό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εκεί είχε, επίσης, συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πριν από μέρες είχε χαρακτηρίσει ιδιαιτέρως σοβαρό το περιστατικό και είχε σημειώσει ότι «Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Το θαλάσσιο drone είχε εντοπιστεί στις 7 Μαΐου 2026 από ψαρά ανοικτά της Λευκάδας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και τεχνική διερεύνηση για την προέλευσή του.

Οι ραγδαίες εξελίξεις δείχνουν ότι η έρευνα έδειξε ότι είναι ουκρανικό.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ