Θλίψη επικρατεί στην Κρήτη καθώς 33χρονος ψαράς από τη Μεσαρά χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό σε αλιευτικό σκάφος που βυθίστηκε.

Όλα ξεκίνησαν, λόγω κακοκαιρίας. Ο άνδρας, επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, η έντονη θαλασσοταραχή δυσκόλευε τον εντοπισμό τους, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο 33χρονος, καταγόμενος από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, εργάζονταν για χρόνια στο εξωτερικό ως επαγγελματίας ψαράς.