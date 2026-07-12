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Κρήτη: Βίντεο-σοκ με τρελή πορεία οχήματος - Εκτινάχθηκε στον αέρα πριν καταλήξει σε σταθμευμένα

Σοκάρουν τα πλάνα που έρχονται από τροχαίο ατύχημα στην Κρήτη. Σαν από θαύμα, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός από το περιστατικό.

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Βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύεται από την ξέφρενη πορεία οχήματος στη Χερσόνησο της Κρήτης, πριν απογειωθεί στον αέρα και καταλήξει σε δέντρο και ύστερα σε σταθμευμένα οχήματα.

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας, που δημοσιεύει το neakriti.gr, αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αλλά και τις πρώτες στιγμές πανικού που ακολούθησαν.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σήμερα, Κυριακή (12/07) στον παλαιό εθνικό δρόμο δρόμο στη Χερσόνησο, με τις εικόνες από το βίντεο να αποτυπώνουν τις δραματικές σκηνές που εκτιλύχθηκαν.

Στα πλάνα φαίνεται το όχημα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο, να ακολουθεί μια τρελή πορεία και, μετά την πρόσκρουση στο δέντρο, να εκτοξεύεται και να καταλήγει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο τουρίστες, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για τον απεγκλωβισμό τoυς, ωστόσο η γυναίκα που επέβαινε στο Ι.Χ. είχε καταφέρει να βγει από το όχημα πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Mεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας άνδρας που βρισκόταν σε ένα από τα σταθμευμένα οχήματα, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές από τη σφοδρή πρόσκρουση.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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