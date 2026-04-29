Κρήτη: Βρετανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση με λοστό στο κεφάλι την ώρα που έτρωγε

Σοκ προκαλεί το περιστατικό που έλαβε χώρα χθες, Τρίτη 28 Απριλίου στη Χερσόνησο της Κρήτης, όταν ένας Βρετανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση, όσο έτρωγε σε εξέδρα δίπλα στο κύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, όλα συνέβησαν όταν ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σηκώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άρπαξε ένα λοστό και όρμησε στον τουρίστα, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο, όπου του προσφέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ του έγιναν και ράμματα.

Το θύμα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είπε ότι δεν θα ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του άνδρα, μάλιστα δεν θέλησε να δώσει καν κατάθεση. Αστυνομικοί, πάντως, του Α.Τ. Χερσονήσου τον συνέλαβαν με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Την Τετάρτη, 29 Απριλίου, πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα Ηρακλείου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, ενώ θα συνεχιστεί η προανάκριση για την υπόθεση.